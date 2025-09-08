SSServicios lanza descuentos en pasajes y hoteles para sus clientes de Santa Cruz

- Publicidad -

La empresa de internet y telefonía móvil SSServicios anunció un nuevo paquete de beneficios para sus clientes en toda la provincia de Santa Cruz, enfocado en ofrecer descuentos en el sector turístico. La iniciativa, que estará vigente durante la primera quincena de septiembre, busca premiar la fidelidad de sus usuarios a través de alianzas estratégicas con compañías de transporte y hotelería.

El programa de descuentos, disponible del 1 al 15 de septiembre, incluye una bonificación del 10% en pasajes de la empresa de transporte terrestre Taqsa para viajar dentro y fuera de la provincia, la cual se obtiene presentando la factura del servicio. Asimismo, los clientes podrán acceder a un 15% de descuento en alojamiento en el Hotel Picos del Sur, ubicado en la ciudad de El Calafate, utilizando el mismo método de acreditación.

En el rubro aéreo, el acuerdo es con la aerolínea Flybondi y ofrece un 10% de descuento en los pasajes que conectan El Calafate con Buenos Aires y Ushuaia. Para acceder a este beneficio, los usuarios deberán utilizar el cupón “SSServicios” al momento de realizar la compra, la cual debe efectuarse dentro del período promocional, aunque los vuelos pueden ser para cualquier fecha disponible.

Desde SSServicios destacaron la importancia de estas alianzas con empresas como Flybondi y Taqsa, señalando que comparten el objetivo de “facilitar la vida de las personas y acercar soluciones reales a nuestros clientes”. La firma remarcó que estas acciones permiten ofrecer beneficios concretos que van más allá de la conectividad y que refuerzan su compromiso de brindar más valor a quienes confían en sus servicios. Los interesados en obtener más información pueden dirigirse a las oficinas comerciales de la empresa, contactarse vía WhatsApp o a través de sus redes sociales. (Agencia OPI Santa Cruz)