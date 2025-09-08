Tras el resultado electoral adverso Milei ratificó el rumbo económico del gobierno

- Publicidad -

El presidente Javier Milei admitió la derrota electoral de su espacio político en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo se impuso por una diferencia superior a los 13 puntos. En un mensaje dirigido también al mercado financiero, que se mantenía expectante por el desenlace de los comicios, el mandatario ratificó la continuidad del rumbo económico de su gobierno.

Desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata y acompañado por la plana mayor de su Gabinete, Milei reconoció en un breve discurso que “en el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado”. Atribuyó el desempeño del peronismo a su comportamiento habitual en elecciones ejecutivas y a la movilización de su estructura. “Tuvieron que poner el aparato peronista que lo hacen de manera muy eficiente”, afirmó el presidente, considerando que este escenario representaba “el piso para nosotros y el techo para ellos”.

Tras el resultado adverso, el jefe de Estado anticipó un proceso de reflexión interna. “Naturalmente, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir de cara al futuro”, señaló, y remarcó: “Vamos a corregir todos nuestros errores”.

- Publicidad -

No obstante, Milei hizo hincapié en que su política económica de ajuste y su alineamiento geopolítico se mantendrán sin cambios. “Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, vamos a continuar en el lado del bien y no se retrocede ni un milímetro en la política de Gobierno”, sostuvo. Defendió su gestión al asegurar que no están “dispuestos a entregar un modelo que sacó a millones de personas de la pobreza”.

De cara a los próximos compromisos electorales, el presidente concluyó que los errores políticos serán internalizados, procesados y modificados en las acciones futuras, con el objetivo de mejorar el desempeño. “Vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado en octubre”, finalizó. (Agencia OPI Santa Cruz)