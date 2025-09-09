El gobernador Melella celebró la elección de Kicillof y afirmó que es un basta al modelo de Milei

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobernador Gustavo Melella, celebró el triunfo electoral de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, utilizando el resultado para confrontar directamente con el gobierno nacional y el presidente Milei. En declaraciones a FM Fuego, el mandatario fueguino interpretó la victoria por 14 puntos sobre el candidato de La Libertad Avanza como “un signo de salud democrática y una señal clara de que el pueblo no quiere la motosierra, el ajuste ni la destrucción de la industria nacional”. Melella felicitó a Axel Kicillof y su equipo, enmarcando la elección como una disputa entre dos modelos de país, uno que a su entender “recorta, reprime y termina con la obra pública”, y otro que “apuesta por el trabajo, la industria, la defensa de los jubilados y la construcción de viviendas como una necesidad”.

Para el gobernador, el mensaje de las urnas fue contundente y superó las expectativas, al sostener que “con 14 puntos de diferencia nadie se lo imaginaba, es un ‘basta’ a este modelo de hambre, de represión y de importaciones indiscriminadas que destruyen la producción y el empleo”. En esa línea, cuestionó directamente al presidente Milei por haber afirmado que “nada va a cambiar” tras el resultado electoral, lo que en opinión de Melella “demuestra que no escuchó a una población muy importante”.

Con la mirada puesta en el futuro inmediato, el mandatario fueguino remarcó la necesidad de “alinear a todas las provincias” de Fuerza Patria con el objetivo de replicar la victoria en las elecciones de octubre, planteando un escenario de polarización. “En octubre nos jugamos dos modelos de país, Milei o Fuerza Patria. Si queremos industria, salarios docentes y médicos dignos, salud y educación pública de calidad, más trabajo y vivienda para todos, la opción es clara”, sentenció. Aseguró que en su provincia la estrategia de campaña no cambiará y seguirán con un enfoque de cercanía, “puerta a puerta, hablando con vecinos”, bajo la premisa de que “la motosierra y el ajuste no son el camino” y que “terminar con la obra pública y las viviendas no es la solución”.

Finalmente, Melella reveló que mantuvo un contacto permanente con Kicillof durante la campaña y tras el triunfo, destacando su figura al afirmar que “es una buena persona, honesta y trabajadora. Se puso Fuerza Patria al hombro y logró una elección tremenda junto a Verónica Magario y Gabriela Topaudi”. Concluyó que el resultado bonaerense representa “un aliento para todos los que defendemos un modelo de país con desarrollo, empleo y justicia social”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)