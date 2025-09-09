El presidente de la Corte Suprema se reunió con el influyente teórico Luigi Ferrajoli

- Publicidad -

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, mantuvo un encuentro en el Palacio de Justicia con el influyente filósofo y jurista italiano Luigi Ferrajoli. La reunión se centró en la presentación del más reciente proyecto del académico: la creación de una “Corte constitucional global” como herramienta para enfrentar los grandes desafíos planetarios.

El encuentro se desarrolló en el salón Embajadores y contó también con la presencia de Carlo Ferrajoli, hijo del jurista; la ex jueza cordobesa Claudia Zalazar y el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Jorge A. Rojas, cuya cátedra de Derecho Procesal organizó la visita del teórico a la Argentina. Ferrajoli, discípulo de Norberto Bobbio, es uno de los principales teóricos jurídicos contemporáneos y su obra, enfocada en la defensa de los derechos frente al poder y la necesidad de un Estado limitado por normas, ha sido citada en diversos fallos de la propia Corte Suprema y de tribunales inferiores del país.

Durante su exposición ante Rosatti, el académico italiano detalló los fundamentos de su propuesta de una “Constitución de la Tierra” o constitucionalismo global. Planteó este nuevo marco como una respuesta necesaria ante la crisis que atraviesan las democracias y los desafíos que exceden las capacidades de los Estados-nación, como el cambio climático, las pandemias y la creciente desigualdad. Ferrajoli argumentó que los problemas actuales requieren soluciones que trasciendan las fronteras estatales, al sostener que “las verdaderas polis es el planeta”. (Agencia OPI Santa Cruz)