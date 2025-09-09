El Puerto de Madryn buscará ser una terminal portuaria “azul”

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Durante el IV Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera (CONIPE) 2025, la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) presentó los avances para que la terminal portuaria de la ciudad sea considerada “azul” para enfrentar acciones de sostenibilidad, innovación y desarrollo responsable.

El trabajo de relevamiento y diagnóstico estuvo a cargo de los especialistas Noelia Corvalán Carro y Santiago Raynoldi quienes presentaron el taller titulado “Transformación azul del puerto de Puerto Madryn”.

Durante la actividad se presentaron aportes recogidos en este proceso participativo y delinear posibles pasos a seguir en la construcción de un puerto alineado con los estándares internacionales de sostenibilidad.

El evento organizado por el Departamento de Ingeniería Pesquera y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura, Pesca y Alimentos (CIDAPAL) de la UTN-Facultad Regional Chubut reunió a representantes del ámbito académico, científico, empresarial y gubernamental con el propósito de fortalecer la innovación en el sector pesquero-acuícola, divulgar investigaciones y generar espacios de debate e intercambio de conocimientos.

La Iniciativa Puertos Azules de la FAO brinda un marco internacional para que los puertos avancen en la adopción de prácticas sostenibles, fomentando la economía azul y la resiliencia de las comunidades costeras. (Agencia OPI Chubut)