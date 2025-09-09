El soberbio que “chocó la calesita”, los ensobrados que le inventan explicaciones y excusas y Axel Kicillof, un emergente más del voto incomprendido por los políticos

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La expresión “chocar la calesita” es una sensacional metáfora para interpretar por qué hay gobiernos que hacen lo impensable para auto arrastrase al fracaso.

Todo elemento que sea animado por un motor, el empuje mecánico o el viento, recorre una trayectoria en la cual, si se interpone un objeto, elemento o persona, tiene altas probabilidades de colisionar. La calesita no; pues es una plataforma que gira sobre un eje, por lo tanto, es imposible que choque.

Y en esto se basa la metáfora: cuando un gobierno llega al colapso debido a malas decisiones propias y peores acciones políticas, teniendo todo para ganar y autoinfligiéndose una derrota, se dice con total certeza que ese gobierno o ese político chocó la calesita. Y Milei lo hizo, igual que antes lo hizo Mauricio Macri y el Frente para La Victoria.

- Publicidad -

Si bien todo responde a un proceso, no hay duda que LLA dilapidó su capital político en los últimos 4 meses. El único núcleo de voto que le quedó, fue el propio y algunos sectores del PRO más próximos, pero el voto independiente, al menos en provincia de Buenos Aires, lo perdió, ya sea por cambio de voto o por ausencia en las urnas. Muy pocos lo ayudaron, que no fuera militancia propia.

Kicillof le exige una reunión a Milei tras el contundente triunfo electoral

Tan fuerte fue la derrota del oficialismo en una elección intrascendente para cualquier gobierno nacional en otra oportunidad, que sus exégetas y justificadores pagos, léase periodistas como Viale, Majul, Fantino, Trebuck, solo por mencionar los más relevantes (hay muchos más), tuvieron mucho trabajo (y no lograron) suavizar el impacto de semejante baldazo de agua fría, más aún cuando llegaron al extremo de llevar, al filo de la veda, a la consultora Isasi-Burdman, que había estimado una victoria de 10 puntos de La Libertad Avanza (LLA) y con gran euforia en la pantalla aseguraba que la provincia “se iba a pintar de violeta”.

A pesar de estos periodistas nombrados que para Milei no son mandriles, hijos de puta, basuras, kukas, zurdos, soretes, eco-chantas, woke, putas, repugnantes, pauteros, extorsionadores y ensobrados (lo de él lo hacen por convicción, parece) y a quienes, seguramente, no los odia como el presidente y sus esbirros piden odiar al resto de los periodistas, no les alcanzaron las palabras ni el tiempo de sus programas para explicar la derrota, justificar las aberraciones como las generadas por el marginal personaje llamado “Gordo Dan” y criticar a la hermana del presidente que es una de las claves del fracaso.

Eso sí, todos ellos recurren a entrevistar a Guillermo Francos, un todo terreno de buenos modales, que habla del gobierno de Milei pintando una realidad paralela que ningún ciudadano ve, pero es la única válvula de escape “oficial” que utilizan estos periodistas (por pedido del propio gobierno) para “llevar un poco de tranquilidad”, desde las pantallas y las radios pagas por el libertario.

¡Qué mal estará el gobierno!

¡Cómo habrá sido el fracaso de Javier Milei y su equipo de improvisados políticos que los rodean, que le ganó Axel Kicillof, un gobernador devaluado y un kirchnerista rezagado!.

Esto demuestra la impericia y mala praxis de su equipo, empezando por su hermana Karina, los Menem, Adorni, Pareja, los trolls y periodistas y operadores pagos y los impresentables que dicen “representar” a la LLA en todos lados, como en Santa Cruz (por ejemplo) lo hace Jairo Guzmán, un pianta votos que a LLA le asegura una derrota en octubre cuando se voten los legisladores de todo el país.

Si Kisciloff le peleó una elección provincial, donde el kirchnerista es la extensión del brazo peronista que por 50 años postergó al conurbano bonaerense con Magario, Espinosa y Cia quienes siguen multiplicando las villas miserias, la inseguridad atroz, en esos distritos no hay cloacas, ni asfalto, ni servicios; la gente vive mal y aún así sus “representantes” perdieron. El presidente debería replantearse que algo mal está haciendo.

Sin embargo, los periodistas ensobrados de Milei cargan contra la gente de esos distritos porque sigue votando al peronismo que los sodomiza, pero evitan analizar que quienes se proponen como cambio, han demostrado ser iguales o peores.

Y Kicillof está sufriendo la misma enfermedad de MIlei. Cree que la gente lo votó a él por bueno, cuando en realidad lo del domingo fue más bien un voto contra Milei y su gobierno obtuso. Esto es lo que nunca observaron los políticos argentinos: lo hizo Menem, Cristina, Macri, Fernández previamente: no entendieron el voto de la gente, quien muchas veces no votan a favor de alguien, sino en contra de quienes lo decepcionaron. Y eso pasó en el 2023, cuando Mieli fue votado por el 56%. Creer que era por mérito propio, fue la principal equivocación que cometió.

Sin margen de error

Ahora Milei debe elegir entre cambiar y recomponer su relación con el electorado o insistir en su falta de políticas públicas, empatía y asistencia a los sectores más vulnerables que son muchos o perecer en el intento.

Como se decía antiguamente pareciera que Milei prefiere “morir con las botas puestas”; ser derrotado y sostener lo que viene haciendo, sin intentar un cambio a tiempo. De hecho, en su discurso, reconoció la derrota electoral pero dijo que no va a cambiar nada y profundizará lo que llama “su plan económico”.

Si Milei no produce acciones de la economía que derrame en la sociedad postergada, sumida en la pobreza y la necesidad estructural de los insumos y servicios básicos, la derrota de su partido en octubre es insalvable.

Su enfrentamiento, ninguneo y desprecio hacia los gobernadores (que no son ningunos santos, precisamente) va a tener consecuencias. Le van a facturar el doble sus favores y todo aquellos fondos que no pone en la seguridad social, pública y en las jubilaciones, discapacidad, salud y la ciencia, la va a tener que poner para evitar el colapso definitivo. Los gobernadores ahora le van a pedir todo y un poco más. Habrá que ver dónde quedará el gingle mileísta de cuidar el déficit, cuando la crisis de las negociaciones arrecie.

Los fantasmas del Conicet, el Garraham, el fentanillo, la discapacidad, los jubilados, las escuchas, causa Libra, los laboratorio-coimas, la corrupción en PAMI, ANSES, ANDIS, el destrato a los gobernadores, a sus aliados políticos y especialmente al PRO, tendrán, a partir de ahora, un peso específico propio de cara a octubre y más aún al 2027.

Usando otra metáfora, en este caso futbolera, la pelota está en el arco de Javier Milei. Él sabrá si hace cambios en el equipo o sigue con una defensa escasa, pobre, frágil e improvisada. En esa decisión estará el éxito o fracaso de su gobierno, pero fundamentalmente (y lo más grave) es que en el estadio hay 47 millones de argentinos que dependemos de sus buenas o malas decisiones y el capricho y la necedad, no es la mejor consejera para ganarse los aplausos de una hinchada que de la euforia, pasó a los insultos y a la amenaza de echarlos de la cancha. (Agencia OPI Santa Cruz)