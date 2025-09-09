Roban un auto de alta gama en El Maitén

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un hombre robó este lunes un auto de alta gama que se encontraba en marcha en la localidad de El Maitén y se fugo hacia otra localidad, según informó la policía de Chubut.



El sujeto fue identificado tras un relevamiento en la zona, pero aún no dieron con el vehículo que “se encontraba con el tanque lleno de combustible” según relató la víctima.

El propietario del vehículo denunció el hecho a las 6 de la mañana cuando se encontraba en una reunión familiar.

La cercanía de El Maitén con el Paralelo 42, límite entre Chubut y Río Negro, complica el rastreo y no se descarta que el vehículo haya sido trasladado a otra provincia.

El encargado de la policía de El Maitén, Hugo Melipil sostuvo que “el propietario cuando se estaba por ir lo dejó en marcha para calentar el motor y retomar a su casa. Esa circunstancia fue aprovechada por el delincuente para tomar el auto y salir”.

La Unidad Regional de Esquel trabaja para dar con paradero del automóvil y aprehender al imputado. (Agencia OPI Chubut)