Andrés Larroque admite que persisten las diferencias internas en el peronismo

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, analizó el reciente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones provinciales del domingo, señalando que la victoria no implica la desaparición de las diferencias internas en el peronismo, aunque consideró que después de este resultado resulta más sencillo encausar los debates. En declaraciones radiales, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof sostuvo que, a pesar de las discusiones, el objetivo final del espacio político es terminar con lo que describió como el suplicio que padecen los argentinos bajo el Gobierno de Javier Milei.

Larroque, quien también es titular de la agrupación “La Patria es el Otro”, explicó que es bueno que existan debates internos al provenir de una crisis muy profunda, y destacó el esfuerzo realizado para constituir una lista de unidad. El ministro admitió como una sorpresa el triunfo obtenido en distritos rurales, áreas tradicionalmente enfrentadas con el peronismo, y lo atribuyó directamente a la gestión y presencia del gobernador. Según Larroque, Kicillof es el mandatario que más ha recorrido la provincia y en sus visitas siempre ha interactuado con sociedades rurales y trabajado con el sector, a diferencia de la costumbre de anteriores gestiones que no garantizaban la presencia del gobernador en los pueblos del interior.

En este sentido, detalló que el apoyo del voto rural se relaciona con el desarrollo de caminos, el respaldo del Banco Provincia y el trabajo del Ministerio de Asuntos Agrarios, así como la constante presencia del gobernador, quien ha completado al menos cinco visitas a cada distrito durante su mandato, no solo en período de campaña. Para Larroque, el resultado electoral envía un mensaje al poder central, afirmando que el Presidente debe rever el mecanismo antifederal de asignación de recursos y el particular ensañamiento con la provincia de Buenos Aires.

El funcionario provincial defendió la figura de su conductor político, indicando que, si bien se pueden tener diferencias con Axel, nadie puede negar que es una persona que estudia los temas, los conoce y es abierta al diálogo. Finalmente, Larroque subrayó el esfuerzo del gobierno provincial en materia de política social, poniendo como prioridad la contención de los sectores más vulnerables. Precisó que la inversión anual en materia alimentaria supera el billón de pesos, con la que se asiste a casi 2.500.000 chicos y chicas todos los días, además del apoyo a comedores comunitarios, alcanzando un total de 4 millones de personas en la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)