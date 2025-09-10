El Gobierno oficializó el veto a la ley de financiamiento universitario

- Publicidad -

El Gobierno Nacional oficializó hoy el veto a la ley de financiamiento universitario que había sido sancionada por el Congreso a fines de agosto, disponiendo la devolución del proyecto al Poder Legislativo. La medida fue comunicada a través del decreto 647/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde se exponen los argumentos del Poder Ejecutivo para rechazar la norma impulsada por bloques de la oposición.

En los considerandos del decreto, se establece que tras el análisis del proyecto sancionado, se observa que el mismo no cumple con los recaudos legales necesarios. El argumento central del Ejecutivo es que la fuente de financiamiento prevista en el artículo 9° de la ley es “manifiestamente insuficiente” y, además, no configura una fuente real de recursos para afrontar el gasto propuesto.

Asimismo, el Gobierno señaló que la redacción de dicho artículo evidencia un “claro desconocimiento” por parte del Congreso sobre la normativa que regula el presupuesto nacional. En ese sentido, la Presidencia argumenta que los legisladores invocaron incorrectamente el artículo 27 de la Ley N° 24.156, que se refiere a los criterios para elaborar un presupuesto de prórroga, y no el artículo 38 de la misma ley, que es el que regula cómo deben manejarse los incrementos de gastos dispuestos por ley durante la ejecución presupuestaria.



El texto del veto también critica que el proyecto aborda los recursos para financiar el aumento presupuestario de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito que serían necesarias y limitándose a disponer una readecuación de partidas para actualizar, al 1° de enero de 2025, el presupuesto de las universidades públicas. Finalmente, el Poder Ejecutivo advirtió que la ley establece que el financiamiento podría provenir del aumento de ingresos corrientes por encima de lo presupuestado, pero omite indicar qué partidas deberán dejar de financiarse o cómo se afrontaría el gasto en caso de que tales recursos adicionales resultaran insuficientes. (Agencia OPI Santa Cruz)