Extienden campaña de vacunación para embarazadas

(OPI Chubut) – La Secretaría de Salud de Chubut informó que se extenderá la Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas.

La medida se prolongará hasta el 31 de octubre y se basa en una recomendación brindada desde el Ministerio de Salud de la Nación, con el propósito de utilizar las dosis remanentes, y así llegar a la mayor cantidad de personas gestantes inmunizadas.

Hasta el 31 de agosto se registraron 2.292 dosis aplicadas en todo el territorio provincial.

Desde Salud convocaron a todas las mujeres gestantes que cursan el octavo mes de embarazo a los centros vacunatorios “para aplicarse la dosis contra el Virus Sincicial Respiratorio de forma totalmente gratuita, sin necesidad de presentar indicación médica”.

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es el principal causante de la Bronquiolitis, la Neumonía y otras Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), en bebés menores de un año, y tiene una importante repercusión en el sistema sanitario durante la época invernal, y su aplicación en embarazadas demostró una eficacia elevada en la disminución de las internaciones graves. (Agencia OPI Chubut)