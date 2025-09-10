Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional el próximo lunes

- Publicidad -

El presidente Javier Milei hablará el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas en cadena nacional para presentar el proyecto de Presupuesto 2026, que posteriormente será enviado al Congreso para su debate. La información fue confirmada hoy por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje en sus redes sociales. Se espera que durante su discurso, el mandatario detalle las principales políticas fiscales, previsionales y sociales para el próximo año, junto a las proyecciones de variables económicas clave como inflación, empleo e inversión pública.

La decisión del Gobierno de presentar el presupuesto se produce casi en el límite del plazo legal establecido y en un nuevo contexto político, marcado por la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses y el consecuente establecimiento de mesas de diálogo con gobernadores y otros sectores. La presentación de una nueva ley de gastos responde a un largo reclamo de la oposición, dado que el país lleva dos años funcionando con el presupuesto de 2023 prorrogado, y se anticipa un duro debate en el Congreso donde los bloques opositores buscarán introducir modificaciones al proyecto oficial.

La gestión libertaria había prorrogado en dos ocasiones el presupuesto anterior, una estrategia que, según el texto base, le otorgaba al Gobierno un mayor margen de arbitrariedad para realizar cambios de partidas y le permitía evitar que la oposición impusiera aumentos en el gasto público que afectaran el superávit fiscal, una de las principales banderas del oficialismo. Tras el revés electoral, el margen político para evitar nuevamente la sanción de un nuevo plan de gastos se habría agotado.

- Publicidad -

El año pasado, el presidente Milei ya había intentado presentar el Presupuesto 2025 con un discurso transmitido desde el Congreso. Aquel proyecto preveía un crecimiento económico del 5%, una inflación del 18,3% y un dólar oficial a $1.207 para diciembre, pero el debate legislativo se empantanó y el oficialismo optó por volver a prorrogar el plan de gastos de 2023. (Agencia OPI Santa Cruz)