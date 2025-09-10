La derrota electoral obliga a Milei a recrear el Ministerio del Interior para dialogar con gobernadores

- Publicidad -

Como respuesta directa a la abultada derrota electoral sufrida en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional anunció una reestructuración de su gabinete político con la recreación del Ministerio del Interior, designando a Lisandro Catalán al frente de la cartera. La medida se complementa con la confirmación de una mesa federal, integrada por figuras clave del Ejecutivo, que buscará recomponer el diálogo astillado exclusivamente con los gobernadores considerados “afines” al proyecto oficialista.

El anuncio fue formalizado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de sus redes sociales, quien expresó que la decisión sigue “instrucciones del Presidente” para “retomar el diálogo” y “profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio“. El propio presidente Javier Milei compartió el mensaje con la leyenda “Mesa federal confirmada“, dejando claro que la nueva etapa de negociación se enfocará en un sector específico de los mandatarios provinciales. Esta mesa estará integrada por Francos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el flamante ministro Catalán.

La cartera de Interior había sido relegada al rango de secretaría el pasado 4 de junio de 2024, tras la salida de Nicolás Posse. Ahora, el Poder Ejecutivo le devuelve el estatus ministerial en un movimiento que, según creen en la Casa Rosada, le otorgará a Catalán un mayor peso político para negociar con los gobernadores. Catalán, quien se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior, fue convocado esta mañana a una reunión en el despacho presidencial junto a Milei, Francos y Caputo.

Inmediatamente después de su designación, el nuevo ministro se incorporó a la reunión de Gabinete, la tercera convocada en lo que va de la semana, una clara señal de la urgencia del oficialismo por coordinar los pasos a seguir tras el revés en las urnas. El encuentro contó con la presencia de todo el equipo de confianza del Presidente, incluyendo a los ministros Luis Caputo, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, además de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo. (Agencia OPI Santa Cruz)