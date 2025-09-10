Las ventas pymes cayeron por cuarto mes y se consolida la retracción del consumo

- Publicidad -

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en agosto una caída interanual del 2,6%, marcando el cuarto mes consecutivo de retracción y consolidando una tendencia de enfriamiento en el consumo. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el dato se complementa con una merma del 2,2% en la comparación mensual, en un escenario donde las compras dependen cada vez más del financiamiento y las promociones para poder concretarse.

Este nuevo retroceso se suma a las caídas registradas en julio (2%), junio (0,5%) y mayo (2,9%), cortando de lleno la racha de cinco meses de crecimiento que se había observado a principios de año. A pesar de esta seguidilla de resultados negativos, el fuerte impulso del primer cuatrimestre permite que el acumulado de 2025 todavía arroje un saldo positivo del 6,2% interanual. Sin embargo, el cambio de tendencia es claro y la dinámica del consumo se ha modificado sustancialmente.

Desde CAME sostuvieron que si bien fechas comerciales como el Día del Niño generaron algo de movimiento, los resultados fueron heterogéneos y pusieron en evidencia la alta dependencia de los planes de pago. El informe destaca que los consumidores priorizan las compras presenciales, concentrándose en volúmenes reducidos y en productos esenciales. Este comportamiento se enmarca en un contexto de “incertidumbre macroeconómica, presión impositiva y dificultades de financiamiento” que, según la entidad, afecta la planificación de los comercios y genera un escenario de consumo moderado y estrategias defensivas.

- Publicidad -

El pesimismo también se refleja en la percepción de los propios comerciantes, ya que un 35% afirmó que su situación empeoró en comparación al año anterior, cinco puntos porcentuales más que en la medición del mes previo. El análisis por rubros mostró una caída generalizada, con una única y leve excepción en el sector de Farmacia, que registró una variación positiva del 0,2%. Los descensos más pronunciados se dieron en rubros de consumo no esencial, como Bazar y decoración (-10,4%) y Perfumería (-8,9%), seguidos por Textil e indumentaria (-4,8%), Ferretería (-1,9%), Alimentos y bebidas (-0,9%) y Calzado (-0,8%). (Agencia OPI Santa Cruz)