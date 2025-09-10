Seis allanamientos por una causa de abuso sexual en El Calafate

- Publicidad -

La policía de Santa Cruz efectuó este lunes una serie de allanamientos simultáneos en EL Calafate en el marco de una causa que investiga un caso de abuso sexual ocurrido en el año 2024.

El violento hecho denunciado a la justicia derivó en el secuestro de celulares donde presuntamente circularon imágenes del abuso sexual, donde la víctima contó que fue dormida y abusada, y se registraron imágenes por parte de los abusadores.

Del procedimiento participaron efectivos de la División de Investigaciones, de las Comisarias ¡° y 2° que fueron requeridos por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil.

Los allanamientos se efectuaron en los barrios Cañadón, Cerro Calafate, Cerro Castillo, Las Piedras y Chacras y se secuestraron los teléfonos de siete personas quienes quedaron a disposición de la justicia.

Durante las requisas se logró secuestrar un envoltorio con 15 gramos de cocaína y una balanza digital, por lo que se procedió a iniciar una causa en la Unidad Fiscal Federal de Río Gallegos. (Agencia OPI Santa Cruz)