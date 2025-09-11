Causa Vialidad los jueces tienen cinco días para resolver sobre el decomiso de 684 mil millones

- Publicidad -

La Cámara Federal de Casación recibió durante la mañana de este jueves los escritos finales de la fiscalía y de la defensa de Cristina Kirchner en relación con el multimillonario decomiso fijado en la causa Vialidad. Con la presentación de estos documentos, los jueces de la sala IV quedaron en condiciones de resolver si ratifican o modifican el monto establecido por el tribunal que condenó a la ex presidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta.

El fiscal ante el máximo tribunal penal, Mario Villar, reclamó que se confirme la decisión del Tribunal Oral Federal 2, que fijó el monto a decomisar en la suma de 684.990.350.139,86 pesos. Según informaron fuentes judiciales, Villar solicitó que la obligación de pago sea solidaria entre la ex mandataria y los otros ocho condenados en el juicio. A través de “breves notas” entregadas al tribunal, el fiscal también validó el método de actualización del monto, el cual fue calculado por peritos de la Corte Suprema de Justicia utilizando el índice de precios al consumidor.

Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, apeló la decisión al considerar que el cálculo es incorrecto y que la cifra original de 84.835 millones de pesos, establecida en el veredicto de 2022, era solo una estimación provisoria. En el recurso interpuesto, Beraldi sostuvo que en el proceso se vulneró el derecho de defensa, el principio del juez natural y el derecho de propiedad. Además, cuestionó la falta de fundamentación sobre el método de actualización elegido y denunció un trato desigual y arbitrario en comparación con otros casos.

Aunque estaba fijada una audiencia para este jueves, las partes optaron por no exponer de manera oral y presentaron sus fundamentos por escrito. Ahora, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña disponen de un plazo de cinco días hábiles para emitir una resolución y decidir si confirman el decomiso o hacen lugar a alguno de los planteos de la defensa. (Agencia OPI Santa Cruz)