Causa Cuadernos empresarios ofrecen yates y millones para evitar el juicio oral

En una audiencia clave para el futuro de la causa Cuadernos, abogados defensores de empresarios y ex funcionarios procesados ratificaron este viernes sus ofrecimientos de reparación económica para evitar el juicio oral. Ante el Tribunal Oral Federal 7, las defensas plantearon la disposición a pagar los montos de sus embargos actualizados y a entregar bienes, incluyendo un departamento y un yate en Miami valuados en un millón y medio de dólares por parte del financista Ernesto Clarens. Otros empresarios como Mario Rovella, Julio Paolini, Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra y Hugo Dragonetti también formalizaron sus propuestas millonarias para extinguir la acción penal.

El argumento central de los defensores se basó en una particular premisa: si bien aseguraron que sus clientes “se saben inocentes“, sostuvieron que necesitan una solución para poner fin a la “condena natural” que afirman padecer desde hace seis años. Alegaron que un juicio con 622 testigos y audiencias semanales podría extenderse por décadas, impidiéndoles seguir adelante con sus empresas y sus vidas.

La defensa, encabezada en la iniciativa por el letrado Ricardo Saint Jean, advirtió sobre el riesgo de que el proceso termine sin respuestas, comparándolo con otras megacausas de la historia argentina como “la mafia del oro” y el “contrabando de armas a Croacia y Ecuador“. Otro abogado, Luciano Pauls, cuestionó el costo del debate para el Estado, estimando que podría alcanzar los “50 mil dólares por mes“, y proyectó una duración de “entre 10 y 20 años“, argumentando que la causa “claramente colapsa al tribunal”.

La audiencia virtual, que comenzó con más de una hora de demora, fue seguida por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. También participaron de la misma los procesados ex funcionarios Julio De Vido, Claudio Uberti y Juan Manuel Abal Medina. Tras escuchar a las defensas, el tribunal deberá dar la palabra a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la fiscal Fabiana León para que emitan su opinión sobre las propuestas de reparación. (Agencia OPI Santa Cruz)