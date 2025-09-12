Chubut acordó con Nación una nueva compensación de deudas

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres y el ministro de Economía, Luis Caputo firmaron este miércoles convenios en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, compensación de deudas que permitirán costear la construcción y reparación de rutas nacionales.

“Durante el encuentro con el Gobernador Torres, se suscribió un acuerdo a través del cual se compensan deudas que tenía Chubut por $ 100.000 millones con el Estado Nacional. Asimismo, el convenio suscripto establece que la provincia se hará cargo de cuatro rutas nacionales en el marco de la compensación”, informaron desde el Ministerio de Economía, a través de un comunicado oficial.

El acuerdo establece que Chubut tendrá a su cargo el cumplimiento y desarrollo de las obras de la “Ruta Nacional N° 40 tramo empalme RN N° 26 (ex RP20) empalme RP N° 23 sección KM 1432,43 – 1474,71; de la Autovía Madryn – Trelew; la obra Malla 632 – Crema II – RN N° 40; y del Sistema Modular RN Nº 3 tramo empalme RP N° 27”.

La cartera que conduce Caputo señaló que “el Ministerio de Economía de la Nación continúa trabajando con las provincias en el marco del Régimen con el objetivo de buscar soluciones conjuntas a las deudas y acreencias recíprocas, protegiendo fundamentalmente el equilibrio fiscal”. (Agencia OPI Chubut)