Condenaron a 16 años de prisión a la mujer acusada de matar a su hija 

(OPI TdF) – El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur condenó este miércoles a una mujer que está acusada de matar a su hija y deberá cumplir una pena de 16 años de prisión.

La justicia provincial halló penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo donde se resolvió aplicar circunstancias extraordinarias de atenuación, cuyos detalles formarán parte de los fundamentos.

Del juicio participaron la Fiscal Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, María Paula Schapochnik quien entendió que en el caso hubo dolo eventual y había solicitado la pena de prisión perpetua.

La defensa estuvo a cargo del Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Jesús Gonzalez Saber junto al Defensor Público, Carlos Fonrouge quienes pidieron la nulidad de las actuaciones al sostener que “se había violentado la cadena de custodia de las pruebas”, pero fue rechazada por el Tribunal.

Los fundamentos del veredicto serán dados a conocer el próximo 17 de septiembre a las 19 horas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)