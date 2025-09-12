El Gobierno vetó la ley de ATN y mantiene el control discrecional de los fondos

- Publicidad -

El Poder Ejecutivo promulgó formalmente el veto a la Ley Nº 27.794, sancionada por el Congreso por impulso de los gobernadores, que buscaba cambiar el sistema de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para que se distribuyeran de forma automática. La ley fue devuelta al Senado, cámara de origen de la iniciativa, con lo cual el Gobierno Nacional mantiene el control discrecional sobre dichos fondos, frustrando la intención de las provincias de sumarlos al esquema de coparticipación.

La norma, sancionada el pasado 20 de agosto por la Cámara de Diputados, tenía como objetivo principal modificar el régimen de los ATN para que sus recursos fueran redistribuidos “en forma diaria y automática” bajo las mismas condiciones que la ley de coparticipación federal. Asimismo, la iniciativa establecía la integración de estos aportes a la masa coparticipable, eliminando su carácter de asistencia excepcional.

En los fundamentos del veto, el Poder Ejecutivo argumentó que la naturaleza de los ATN “difiere sustancialmente de la masa coparticipable“, calificándolos como “un instrumento extraordinario y de aplicación discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional“. Según la visión del Gobierno, estos aportes constituyen un fondo complementario destinado a preservar el equilibrio federal únicamente frente a contingencias excepcionales, y no como un recurso de reparto permanente.

- Publicidad -

El texto del veto consigna que la existencia de este fondo “resulta imprescindible“, ya que dota al Estado de “una herramienta que complementa el régimen automático de coparticipación” y permite dar respuesta a situaciones que “no pueden ser previstas y atendidas a partir de un sistema de reparto rígido y automático“. Como ejemplo de su aplicación, el Ejecutivo mencionó la asistencia a las provincias durante la emergencia sanitaria por Covid-19 y para mitigar los efectos de emergencias hídricas, económicas, climáticas y alimentarias que afectaron a distintas jurisdicciones durante los años 2024 y 2025. (Agencia OPI Santa Cruz)