Paro total en el Hospital Garrahan por el veto de Milei a la Ley Pediátrica

Los trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), iniciaron un paro de actividades a las 7:00 de la mañana de este viernes. La medida de fuerza es en rechazo directo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica, que había sido sancionada previamente por el Congreso de la Nación.

El cese de actividades afecta de manera significativa el funcionamiento del centro de salud pediátrico de alta complejidad, ya que, según se informó, se adhiere tanto el equipo médico como el no médico. En consecuencia, durante la jornada solo se garantizará la asistencia en las áreas de internación y en la guardia de emergencias.

El conflicto se desató luego de que el Poder Ejecutivo vetara la normativa aprobada por el legislativo, la cual establecía la asignación de mayores fondos y la implementación de mejoras salariales para el personal del Hospital Garrahan, así como para otros centros pediátricos del país.

Como parte de la jornada de protesta, los trabajadores tienen previsto realizar una asamblea a las 13:00 en el hospital y posteriormente se movilizarán a las 15:30 desde el Congreso Nacional hacia la Plaza de Mayo, donde estiman llegar a las 17:00 para visibilizar su reclamo. (Agencia OPI Santa Cruz)