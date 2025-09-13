Cierran la causa contra el juez Leonelli por tenencia de material de abuso infantil

- Publicidad -

(OPI TdF) – La jueza de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, resolvió cerrar la causa que investigaba al Juez de Cámara Andrés Leonelli por la presunta manipulación de material de abuso sexual infantil. La investigación, iniciada por un reporte internacional, había confirmado que el magistrado tenía en su poder las imágenes ilegales, las cuales se encontraban almacenadas en su cuenta personal de Google Drive.

Según un informe de prensa emitido por el Poder Judicial de Tierra del Fuego, la jueza Barrionuevo determinó que no se cometió ningún delito. La resolución se basa en la conclusión de que las fotos cuestionadas formaban parte de una carga masiva de miles de documentos judiciales que Leonelli había resguardado en la nube como un respaldo de su trabajo anterior en el fuero de instrucción.

La pieza clave para el cierre del caso fue una pericia informática realizada el pasado 5 de septiembre. Dicho análisis técnico reveló que el 15 de abril, el propio Leonelli subió de manera conjunta miles de archivos laborales a su Google Drive. En ese proceso de respaldo general, quedaron incluidas las imágenes que originaron la denuncia, las cuales estaban vinculadas a una causa de abuso que él mismo había tramitado previamente.

La investigación se había iniciado a partir de un informe del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC), que detectó la actividad desde una dirección IP de Ushuaia. Sin embargo, con base en la pericia, la Fiscal Especializada María Guadalupe Martire solicitó el cierre de la investigación al entender que no existió delito. Finalmente, la jueza Barrionuevo dispuso el archivo definitivo del expediente contra el camarista. (Agencia OPI Tierra del Fuego)