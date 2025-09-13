En Trelew se desarrolló el Congreso de Educación Técnico Agropecuaria

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Hasta el viernes 12 se desarrolló en el Centro de Convenciones del Museo Egidio Feruglio de Trelew, las actividades del Congreso Nacional de Educación Técnico Profesional Agropecuaria – Regional Patagonia.

El Congreso es parte de los encuentros regionales previos al Encuentro Nacional de Educación Técnico Profesional Agropecuaria, promovidos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) a través del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

Con la participación de las provincias patagónicas, la propuesta busca potenciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre el sistema educativo y los sectores productivos, con foco en los desafíos y oportunidades que atraviesa hoy la región.

Durante la primera jornada asistieron la ministra de Producción de Chubut, Laura Mirantes; el ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta; el director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Ludovico Brilo.

También estuvieron presentes el secretario del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, Fernando Cascón; la presidente del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, Iris Adriana Rasgido; los diputados provinciales, Sixto Bermejo, Leonardo Bowman, y Sonia Cavagnini, la ministra de producción de Santa Cruz, Nadia Ricci; el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche; el subsecretario de Planeamiento y Políticas Educativas, Marcelo Alvarez.

El programa contempla paneles, talleres y presentaciones sobre la producción agropecuaria, forestal y pesquera; los procesos agroindustriales y agroalimentarios; la biotecnología; la mecanización agropecuaria; la agricultura digital; la logística y el transporte; la bioenergía; y los servicios financieros y comerciales para el agro. (Agencia OPI Chubut)