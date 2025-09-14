Sembrarán unas 400 hectáreas de avena y trigo cerca de El Calafate

- Publicidad -

Mediante un proyecto conjunto público-privado entre la empresa Santa Cruz Puede y los propietarios de la estancia Alice junto a la participación del Consejo Agrario Provincial y un grupo de ingenieros agrónomos se diseñó la siembra de unas 400 hectáreas de avena y trigo.

El objetivo de la siembra en cercanías de El Calafate será proveer de materia prima a la planta de Alimentos Balanceados que se construirá en Río Gallegos.

El gobernado Claudio Vidal recorrió la zona y señaló que “si todo sale bien, a fines de enero o inicios de febrero, vamos a estar haciendo nuestra primer cosecha” para abastecer la planta de alimentos balanceados que se fabrica en Santa Fe y se instalará en Río Gallegos. (Agencia OPI Santa Cruz)