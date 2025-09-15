Caso ANDIS para Dalbón es un desfalco tremendo y la investigación complicará al Presidente

- Publicidad -

El abogado Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner y denunciante en la causa por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), calificó el caso como “un desfalco tremendo” y lanzó una dura advertencia política. Sostuvo que “en cualquier país serio del mundo” un escándalo de esta naturaleza obligaría a la renuncia del Presidente de la Nación, ya que “no hay forma de sostener” un hecho de estas características.

En declaraciones radiales a Splendid AM 990, Dalbón apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, asegurando que “se le va a hacer difícil salir de lo que es la (figura penal de) asociación ilícita” y que “él es partícipe, sin lugar a dudas“. El letrado sugirió que el mandatario podría tener que “presentarse como imputado colaborador si quiere salir por la figura menor“.

Las acusaciones del denunciante se extendieron al círculo cercano del poder, afirmando que Martín y Eduardo ‘Lule’ Menem “están recontra metidos con la droguería Suizo Argentina“, también investigada en la causa. Dalbón vinculó a la familia con un historial de hechos de corrupción que, según él, se remonta a la explosión de Río Tercero.

Asimismo, el abogado explicó que la semana pasada amplió su denuncia para incluir al asesor gubernamental Fernando Cerimedo, por saber “que se estaba haciendo un desfalco en la ANDIS y no dijo nada“. La acusación se hace extensiva a su esposa, Natalia Basil, quien fue directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la agencia. “¿Mirá si no tenían él y su esposa la noticia de que se estaban robando los remedios de los discapacitados y estaban haciendo un desfalco?“, cuestionó Dalbón. (Agencia OPI Santa Cruz)