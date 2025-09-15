Economía pide responsabilidad a los municipios en el manejo de recursos

- Publicidad -

La ministra de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Marilina Jaramillo sostuvo que la provincia “atraviesa un momento que plantea grandes desafíos en los aspectos económicos y financieros” y pidió responsabilidad fiscal a los municipios en un contexto donde “se hizo un esfuerzo enorme para sostener programas y servicios esenciales para las familias santacruceñas, entre ellos, los que antes eran financiados por el Estado Nacional y que han sufrido un fuerte recorte”.

Jaramillo sostuvo que “la provincia ha priorizado el sostenimiento de la economía de los santacruceños en un contexto socioeconómico delicado, con una clara visión de recomponer los salarios y las jubilaciones, garantizando así que los servicios básicos lleguen en tiempo y forma”.

En ese sentido, ratificó que la provincia gira las transferencias automáticas, producto de los recursos coparticipables, a cada municipio de acuerdo con lo estipulado en la ley N°1494 y sus modificatorias.

“Los municipios son clave para el desarrollo local y administran sus propios recursos. Esa autonomía requiere responsabilidad fiscal, planificación presupuestaria y recaudación eficiente, especialmente en un escenario de volatilidad macroeconómica” añadió la funcionaria.

A su vez, indicó que “cuando los municipios no realizan los aportes correspondientes a la Caja de Previsión Social y a la Obra Social, el Estado provincial debe hacerse cargo con recursos propios, afrontando los gastos derivados de jubilados, pensionados y afiliados de la provincia y también de los municipios. Ese incumplimiento genera un esfuerzo significativo que termina siendo absorbido por el Tesoro Provincial, y que en definitiva pagan todos los santacruceños”. (Agencia OPI Santa Cruz)