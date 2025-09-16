Desarticulan red de trata en Comodoro Rivadavia y rescatan a 7 mujeres

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Justicia Federal informó este lunes que desbarató una red de trata de personas con fines de explotación sexual en Comodoro Rivadavia de la cual eran víctimas 7 mujeres que eran rotadas entre esta ciudad del sur de Chubut y Buenos Aires.

Así lo informó la fiscal federal Verónica Escribano quien estuvo a cargo de la investigación que demandó varios meses y permitió detener a tres personas tras una serie de allanamientos dispuestos el 11 de setiembre.

Escribano aseguró que la causa se vincula con “un grupo de personas oriundas de Buenos Aires que viajaban a Comodoro, junto con mujeres que eran víctimas de explotación sexual” y se constata que el proceder data de varios años.



“Se logró la detención de tres personas y el secuestro de numerosos elementos que serán objeto de investigación, sobre todo aparatos de telefonía celular” aseguró la funcionaria judicial quien destacó que se dictó la prisión preventiva “para continuar investigando. Después veremos si se logra acreditar todos los elementos que tenemos, y luego será el juicio y la condena”. (Agencia OPI Chubut)