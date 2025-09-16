Milei defendió el superávit fiscal como no negociable al anunciar el Presupuesto 2026

- Publicidad -

En un mensaje por cadena nacional que buscó retomar la iniciativa política tras el reciente revés electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2026, combinando anuncios de aumentos en áreas sociales sensibles con una férrea defensa del superávit fiscal como un principio no negociable. El mandatario envió la iniciativa al Congreso en el inicio formal de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, pidiendo a los argentinos “no aflojar” y asegurando que el rumbo económico es el correcto.

Durante su discurso de 16 minutos, grabado en la Casa Rosada y flanqueado por dos granaderos, Milei anunció que el presupuesto contempla partidas por 4,8 billones de pesos para las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud de un 17%, destacando que ambas partidas se ubicarían por encima de la inflación proyectada. Asimismo, señaló que tras realizar las auditorías correspondientes, el monto para las pensiones por discapacidad también se incrementará en un 5% por sobre la inflación de 2026.

A pesar de estas concesiones a sectores que han manifestado su descontento con la gestión, el eje central del mensaje presidencial fue la insistencia en el orden de las cuentas públicas. “El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Y es un principio no negociable“, subrayó Milei, advirtiendo que “el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal“. En este marco, el presidente planteó que si a este equilibrio se le suman las reformas estructurales pendientes, el país podría alcanzar un crecimiento sostenido del 7 u 8 por ciento anual.

Reconociendo el impacto del ajuste, el mandatario admitió que “más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material“. No obstante, aseguró que “lo peor ya pasó” y agradeció el apoyo de la ciudadanía. El discurso, que culminó sin su habitual frase “Viva la libertad carajo“, incluyó un llamado a gobernadores y legisladores a “trabajar codo a codo” para lograr el superávit, el cual, según prometió, permitirá un cambio de paradigma en la obra pública.

En este sentido, Milei afirmó que por primera vez en décadas, el superávit del sector público permitirá otorgar “financiamiento del Tesoro para aquellos actores del sector privado que quieran invertir en el país” y desarrollar obras de infraestructura y logística. Con ello, rechazó el modelo anterior al sostener que “no es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que la enfermedad“. (Agencia OPI Santa Cruz)