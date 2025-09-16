Tierra del Fuego perdió más de 10 mil empleos registrados en el último año y medio

- Publicidad -

(OPI TdF) – Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la provincia de Tierra del Fuego ha perdido 10.190 puestos de trabajo registrados en el sector privado entre noviembre de 2023 y junio de 2025, una situación atribuida al impacto de las medidas del Gobierno nacional sobre la industria, el comercio y la paralización de la obra pública. La ministra de Trabajo provincial, Sonia Castiglione, reaccionó a los datos afirmando que la administración central no parece ver esta realidad o, si lo hace, no toma ninguna medida al respecto.

El relevamiento, difundido en la jornada de ayer, detalla que mientras en noviembre de 2023 se contabilizaban 79.760 empleos privados en la provincia, esa cifra se desplomó a 69.570 en junio de este año. “Es un número más que preocupante y quizás algunas de estas personas hayan podido reinsertarse a través de algún tipo de emprendimiento si es que recibieron una indemnización, pero son los menos, la gran mayoría sigue en la búsqueda de empleo“, señaló la funcionaria fueguina.

Castiglione precisó que “la mayor virulencia se dio entre los meses de mayo y octubre cuando se empezaron a notar fuertemente las medidas del Gobierno nacional vinculadas con la paralización de obra pública” y problemas con la homologación de paritarias. La ministra reveló que la sangría de empleos continúa, ya que en su cartera se gestiona un promedio semanal de 5 a 8 acuerdos de desvinculación.

Frente a este escenario, la funcionaria sostuvo que desde la provincia se intenta fomentar la inversión privada con herramientas del Banco Tierra del Fuego y el FOGADEF, pero admitió que los esfuerzos son insuficientes debido a que, por la caída general de la actividad, “el mercado no está demandando trabajo“.

La titular de la cartera laboral fueguina dirigió una dura crítica a la gestión nacional: “Parece que hay una realidad que el Gobierno nacional no ve y si la ve no está tomando ningún tipo de acción al respecto. Entiendo que el discurso sea equilibrio fiscal, pero mientras tanto qué hacemos, y una Pyme cómo sigue”. Reprochó que no haya “ningún tipo de mensaje a corto plazo, salvo el de que hay que hacer un esfuerzo“.

Castiglione concluyó que el enfoque exclusivo en el equilibrio fiscal está teniendo consecuencias devastadoras. “Se necesita generar economía, empleo, y en nombre de la libre competencia del mercado y la libertad se está destruyendo la industria nacional”, sentenció. Aseguró que “todas las economías regionales están afectadas” y que, tras un año y medio de gestión, “no se ve ningún derrame en beneficio de la economía de la gente y de las empresas”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)