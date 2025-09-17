Avanzan en la perforación de tres pozos exploratorios en Palermo Aike

- Publicidad -

El gobernador Claudio Vidal junto a parte de su gabinete estuvieron presentes este lunes en el inicio de las perforaciones de pozos exploratorios en la formación de Palermo Aike que implicará avanzar en la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Vidal señaló que “hoy dimos un paso muy importante: comenzó la perforación de tres pozos exploratorios en Palermo Aike, con una inversión de 200 millones de dólares. Este es el inicio de un camino que puede cambiar el futuro energético de nuestra provincia”.

El gobernador estuvo junto al ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el diputado provincial, Pedro Luxen; el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar; el secretario general de Sindicato de Petroleros, Gas y Energías Renovables, Rafael Güenchenen.

En el lugar estuvieron dirigentes y trabajadores vinculados a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quienes serán parte de las tareas de perforación de los pozos exploratorios.

“Palermo Aike tiene un enorme potencial, similar al de Vaca Muerta, con una ventaja clave: su cercanía al puerto. Esto significa menores costos logísticos, más infraestructura para la región y sobre todo más trabajo para los santacruceños”, argumentó Vidal.

El gobernador santacruceño añadió que “este logro es fruto del esfuerzo y la unidad de todos los sectores: trabajadores, gremios, legisladores y funcionarios. Demuestra que, aún en un país que atraviesa tiempos difíciles, en Santa Cruz seguimos apostando a la producción, a la energía y al desarrollo”.

“La prioridad será siempre para nuestra gente. Por eso, vamos a garantizar que cada oportunidad laboral que genere este proyecto llegue primero a quienes viven en la provincia. Hoy sin ninguna duda empezamos a escribir una página histórica para el futuro de nuestra Santa Cruz”, señaló en una publicación en redes sociales. (Agencia OPI Santa Cruz)