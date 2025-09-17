La oposición consiguió una primera victoria en Diputados y busca anular los vetos de Milei

- Publicidad -

En una sesión especial que evidencia la creciente debilidad política del oficialismo, la Cámara de Diputados avanzaba esta tarde hacia un duro revés para el gobierno de Javier Milei, al conseguir la oposición una holgada mayoría en la votación para habilitar el tratamiento de los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en salud pediátrica. La ventaja opositora se construyó no solo con unidad, sino también con deserciones y ausencias significativas en los bloques que habitualmente acompañan a La Libertad Avanza.

Al inicio del debate, la oposición logró habilitar el tratamiento sobre tablas de ambos vetos con resultados contundentes: 173 votos positivos contra 69 negativos para la ley de emergencia del Hospital Garrahan, y 172 a 70 para la de financiamiento universitario. Estos números iniciales alimentaron la esperanza en los bloques opositores de alcanzar los dos tercios necesarios para anular de forma definitiva las decisiones del Poder Ejecutivo.

La derrota del oficialismo en esta primera instancia se explica por una serie de fisuras en su base de sustentación legislativa. Por un lado, siete diputados del PRO, entre ellos Silvia Lospennato, se desmarcaron y votaron a favor de tratar los vetos. A ellos se sumaron otros aliados habituales como los cuatro legisladores de Coherencia, los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo y la tucumana Paula Omodeo (CREO).

- Publicidad -

Además de las deserciones explícitas, resultaron sugerentes las ausencias de diputados que responden a gobernadores considerados “dialoguistas“. Los legisladores radicales de Mendoza alineados con Alfredo Cornejo, los chaqueños que reportan a Leandro Zdero y el entrerriano Francisco Morchio, del espacio de Rogelio Frigerio, no estuvieron presentes en sus bancas, una maniobra que en la práctica colaboró con la estrategia opositora.

Si bien el resultado final de la sesión permanece abierto, estas votaciones iniciales anticipan una victoria para la oposición, lo que significaría un duro golpe político para una administración que, según el análisis parlamentario, viene seriamente afectada tras la reciente derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. (Agencia OPI Santa Cruz)