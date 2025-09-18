Judiciales junto al Frente Sindical interpone una medida para suspender el tratamiento de las ternas para la ampliación del STJ de Santa Cruz

- Publicidad -

Juan Franco Mascheroni, Secretario General de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz “3 de julio” integrante del Frente Gremial de Santa Cruz y con representación de la Dra. Melisa Silvana Bourren, realizó una presentación cautelar ante la Justicia Federal de Río Gallegos con el objeto de que la misma para que disponga la suspensión inmediata de la aplicación de la Ley 3949, del art. 2° del Decreto 0768/25 que habilita, por orden del gobernador Claudio Vidal, la ampliación de los Vocales del STJ y la elevación de las ternas para llevar el número de 5 a 9.

La presentación pide la suspensión del tratamiento legislativo de las ternas ya elevadas a la Cámara de Diputados hasta que se dicte sentencia definitiva por parte de la Justicia.

Solicitan que se Intime al Poder Ejecutivo a abstenerse de dictar decretos de designación respecto de las ternas enviadas por el Ejecutivo y de impulsar cualquier acto destinado a avanzar en la cobertura de las nuevas vocalías.

También en la presentación el denunciante pide que el Tribunal Superior de Justicia continúe integrado por cinco (5) miembros hasta tanto se promueva la correspondiente acción de inconstitucionalidad hasta que se dicte sentencia definitiva.

ATE junto al Frente Sindical interpone una medida para suspender el tratamiento de las ternas para la ampliación del STJ de Santa Cruz

Este mediodía, el Frente Sindical convocó a una conferencia de prensa para exponer, explicar y ampliar el lo solicitado en la cautelar ante la justicia Federal de esta capital. (Agencia OPI Santa Cruz)