Tres allanamientos por robos en comercios en Caleta Olivia

- Publicidad -

La policía de Santa Cruz realizó el operativo “Capibara Térmico” donde se secuestraron artículos robados, municiones y réplicas en un procedimiento que se inició por una investigación por robos en comercios de Caleta Olivia.

Se trata de tres allanamientos realizados en distintos barrios de la ciudad del norte provincial donde efectivos secuestraron elementos vinculados con robos en comercios céntricos, municiones y réplicas de armas de fuego.

El procedimiento se llevó a cabo en simultáneo en domicilios de los barrios Rotary 23, 17 de Octubre y Esperanza y encontraron artículos de regalería y bazar, entre ellos peluches con forma de capibara, vasos y botellas térmicas, mates y juguetes.

- Publicidad -

Se incautaron municiones calibre 9 milímetros y réplicas de armas de fuego, todo a disposición de la justicia provincial.

Se identificaron a 3 personas tras un análisis de cámaras de videovigilancia de los locales afectados y quedaron ron a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Caleta Olivia, a cargo del juez Gabriel Contreras. (Agencia OPI Santa Cruz)