Un hombre murió tras ser atropellado por un taxi 

(OPI Chubut) – Un hombre en situación de calle de unos 66 años falleció en el hospital de Comodoro Rivadavia tras haber sido atropellado el miércoles a la noche por un taxi.

El accidente ocurrió alrededor de las 20 horas en la intersección de la Avenida Estados Unidos con la calle La Cautiva, en el barrio Ceferino Namuncurá.

El taxi es un vehículo Toyota Etios, conducido por un hombre de 70 años, que embistió a un peatón identificado como Facundo Antieco, un hombre en situación de calle.

El vehículo atropelló a Antieco, quien cruzaba la avenida fuera del cruce peatonal habilitado y producto de las graves lesiones tras el impacto tuvo que ser trasladado de urgencia hasta el nosocomio.

El hombre presentaba fractura de mandíbula y múltiples contusiones en la cabeza, manteniéndose su estado de salud reservado hasta la madrugada del jueves cuando falleció producto de las lesiones recibidas.

El conductor del taxi permanece a disposición de las autoridades tras el accidente. (Agencia OPI Chubut)