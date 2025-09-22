- Publicidad -

(OPI Chubut) – En el marco de un operativo conjunto denominado “Entrega Fantasma”, fuerzas de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de Chubut desarticularon una organización narcocriminal que comercializaba estupefacientes en la ciudad de Puerto Madryn. La investigación logró rastrear la ruta de la droga, que era enviada desde Buenos Aires a través de servicios de encomiendas, y culminó con la detención de seis personas en la ciudad chubutense, incluida la líder de la banda, y la imputación de un proveedor en la Capital Federal.

Desbaratan una banda narco que operaba en Puerto Madryn con droga enviada por encomienda

La causa se originó a partir del trabajo de la División Drogas Peligrosas de la policía provincial, que identificó a la red delictiva local y descubrió su método de abastecimiento. La organización recibía la droga, proveniente del norte del país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde era despachada hacia Puerto Madryn utilizando empresas de transporte y distribución de mercadería. Ante la complejidad de la logística, la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Fernando Gelvez solicitó la intervención del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO) de la PFA para profundizar las pesquisas.

A partir de tareas de campo y análisis de información, los agentes federales lograron identificar a un hombre que figuraba como remitente de las encomiendas y localizaron el domicilio de uno de los proveedores en el Barrio Ramón Carrillo de la Ciudad de Buenos Aires. Con estas pruebas, el Juzgado Federal N°2 de Rawson, a cargo del Dr. Guillermo Gustavo Lleral, ordenó los allanamientos correspondientes. En el procedimiento realizado en Buenos Aires por la PFA, con apoyo de grupos de irrupción, se encontró al sospechoso, un hombre de nacionalidad argentina que resultó imputado, y se secuestraron dosis de marihuana.

De manera simultánea, la policía de Chubut llevó a cabo varios allanamientos en Puerto Madryn que permitieron la detención de seis integrantes de la red, incluyendo a quien fue identificada como su cabecilla. En estos operativos se incautaron seis kilos y medio de marihuana, un kilogramo de cocaína y diversos teléfonos celulares. Todos los detenidos, junto con el material secuestrado, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas N° 23.737. (Agencia OPI Chubut)