Milei rechazó cuestionamientos de la prensa en España

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En Madrid, el mandatario nacional justificó sus afirmaciones sobre los ingresos familiares, calificó los cuestionamientos de consignas emocionales y respaldó su postura en los registros oficiales que ubican la pobreza en el 32 por ciento.

El presidente de la Nación, Javier Milei, protagonizó un intercambio verbal con la prensa española en Madrid, donde ratificó sus declaraciones referidas a las posibilidades de subsistencia de la población frente a la falta de ingresos en el tramo final de cada mes.

La controversia se originó tras los dichos que el jefe de Estado pronunció en la Expo Argentina Oil & Gas 2026, desarrollada en la provincia de Neuquén. Ante la consulta de un cronista sobre si los ciudadanos enfrentaban situaciones extremas de desnutrición, el mandatario sostuvo que considerar inviable subsistir diez días sin recursos constituye “un slogan barato para afectar a la emocionalidad”.

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Javier Milei respaldó los registros oficiales de pobreza ante la prensa

El presidente Javier Milei afirmó ante los medios en la capital española que las situaciones de carencia deben medirse mediante los índices socioeconómicos que elabora el Gobierno Nacional y no a través de consignas públicas. En su argumentación, el titular del Poder Ejecutivo planteó que, ante la falta de dinero hacia el día veinte del mes, las restricciones materiales corresponden técnicamente a la medición estadística del fenómeno social.

Bajo esa línea argumental, el jefe de Estado detalló que la pobreza retrocedió del 57% al 32%, mientras que la indigencia descendió del 20% al 6% y el segmento de menores bajo la línea de pobreza bajó del 70% al 42%. Durante su exposición, remarcó que las variables sociales exhiben mejoras respecto de la administración que encabezó Alberto Fernández, período en el cual el 30% de los asalariados registrados no alcanzaba a cubrir la canasta básica.

El intercambio concluyó cuando el mandatario desestimó profundizar la discusión con el cronista europeo al aseverar que responde a datos técnicos y no a formulaciones de orden afectivo. (Agencia OPI Santa Cruz)