Encuesta nacional expone demanda de una tercera fuerza

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Un estudio nacional de la consultora QSocial determinó que el 26% del electorado demanda una fuerza alternativa frente al oficialismo y al peronismo, con un impacto determinante en el votante no alineado.

La consultora QSocial constató que el 26% de los electores argentinos opta por una tercera alternativa política para las elecciones presidenciales de 2027, distanciada tanto de la administración del presidente Javier Milei como de las estructuras del peronismo. La medición oficializada en septiembre de 2026 ubicó al peronismo al frente de las preferencias con el 37%, seguido por la reelección del actual mandatario nacional con el 28%, mientras que el segmento sin definición congregó al 9%. Al descontar las respuestas indecisas, la adhesión a un espacio alternativo ascendió al 29% de la masa de consultados.

El requerimiento de un nuevo armado electoral se concentra en los votantes independientes, estrato que reúne al 47% del padrón general relevado. Dentro de este conjunto autónomo, el 41% manifestó su decisión de respaldar una opción ajena a La Libertad Avanza y a la oposición justicialista. La distribución demográfica reflejó una brecha de género y nivel socioeconómico marcada: el respaldo a la tercera vía llegó al 31% entre las mujeres frente al 22% en varones, y trepó al 34% en sectores altos, contra el 28% en estratos medios y el 17% en las franjas de menores ingresos. En el plano geográfico, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezó la demanda con el 36%, el interior del país registró el 27% y el Conurbano bonaerense cerró la escala con el 21%.

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Javier Milei enfrenta escenarios de polarización y rechazo electoral

El gobernador bonaerense Axel Kicillof superó por un punto al presidente Javier Milei en la hipótesis de competencia directa sobre el total de la muestra, con un registro de 42% frente al 41% del jefe de Estado y un 16% de indecisos. En contraste, la simulación frente al empresario de medios Daniel Hadad dejó al titular del Poder Ejecutivo con un 34% de adhesiones contra un 15% del dirigente empresarial, escenario donde la falta de definición alcanzó al 51% del electorado nacional.

La conducta interna de los votantes que exigen una tercera alternativa exhibió una división cerrada ante una definición entre el oficialismo y el peronismo. Frente al binomio Milei-Kicillof, el 35% de este grupo respaldó al mandatario nacional, el 33% se inclinó por el mandatario de la provincia de Buenos Aires y el 32% mantuvo su postura indeterminada. Dentro de esa misma fracción independiente, el 57% de los consultados confirmó su disposición a ejercer un voto táctico defensivo en favor de un postulante que no conforma plenamente sus preferencias, con el objetivo de evitar el acceso de la fuerza que mayor rechazo le genera. (Agencia OPI Santa Cruz)