El Papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina en noviembre

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El Sumo Pontífice desarrollará su primera visita oficial al país entre el 8 y el 11 de noviembre, tras recibir el alta médica luego de una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar.

El Papa León XIV, titular del Vaticano, confirmó su primera visita oficial a la República Argentina desde el domingo 8 de noviembre hasta el miércoles 11 de noviembre, donde mantendrá una reunión bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El anuncio oficial se produjo en un comunicado emitido recientemente tras la intervención quirúrgica que afrontó el pontífice por un adenocarcinoma pulmonar, acompañado por una publicación en su cuenta oficial de la red social X donde expresó: “¡Argentina, allá vamos!”.

La Santa Sede ratificó el traslado hacia América Latina mediante un documento oficial en el que detalló que el líder religioso “ha expresado alegría y entusiasmo” por el recorrido y manifestó “sus esperanzas” de que la gira “fortalezca el compromiso de los cristianos en la proclamación del Evangelio”. En el texto difundido por el organismo vaticano, el pontífice sostuvo: “Estoy deseando regresar al continente donde he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para que abramos nuestros corazones los unos a los otros, fortalezcamos nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovemos nuestro compromiso de proclamar el Evangelio con alegría”.

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La autorización para concretar el viaje internacional quedó respaldada por el reporte clínico del médico papal, Dr. Luigi Carbone, quien notificó que la recuperación postoperatoria “avanza bien” y que el jefe de la Iglesia Católica goza de “buena salud”. El parte sanitario oficial de la Santa Sede precisó que “los últimos exámenes atestiguaron su buena salud y condición clínica favorable” para afrontar la exigencia del itinerario sudamericano.

El cronograma del Papa León XIV

El Papa León XIV iniciará su agenda institucional con el presidente Javier Milei el domingo 8 de noviembre tras aterrizar a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, en un vuelo procedente de Uruguay. Durante esa primera jornada oficial, el Sumo Pontífice asistirá a la audiencia en la sede del Poder Ejecutivo Nacional y pronunciará un discurso en el Palacio Libertad.

Las actividades continuarán el lunes 9 de noviembre con un recorrido por el Cottolengo Don Orione, situado en la localidad bonaerense de Claypole, y el dictado de una misa a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Al día siguiente, el titular del Vaticano se trasladará a la provincia de Córdoba para encabezar una celebración litúrgica a las 10:00 en la Escuela de Aviación Militar, retornando por la tarde a la capital del país para participar de una vigilia juvenil en Palermo.

El tramo final del itinerario oficial tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre, jornada en la que la autoridad eclesiástica ingresará a la cárcel de Devoto para visitar a los internos alojados en el penal federal. Tras ofrecer la misa de clausura en la Basílica de Luján, el pontífice se dirigirá al Aeropuerto de Ezeiza para abordar cerca de las 14:00 el vuelo con destino a la ciudad de Lima, Perú. (Agencia OPI Santa Cruz)