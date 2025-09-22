Dura crítica de ATE al Gobierno por quitar retenciones y frenar la ley de discapacidad

- Publicidad -

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cargó duramente contra el Gobierno nacional tras el anuncio de la quita de retenciones a la exportación de granos, y aseguró que con este tipo de medidas “la inmoralidad es política de Estado”. El dirigente gremial sostuvo que las decisiones impulsadas por el presidente Javier Milei no hacen más que “profundizar el ajuste para las mayorías” y, en contrapartida, “aumentan los beneficios para las corporaciones”.

En su análisis, Aguiar calificó la medida comunicada por el vocero Manuel Adorni como inaceptable en el contexto económico actual. “La quita total de retenciones a los ricos del campo no es una política pública, es inmoralidad. Esta medida es inaceptable mientras los trabajadores y los jubilados siguen sufriendo recortes. No hay justificación económica, ni social”, señaló el titular de ATE.

El líder sindical también vinculó esta decisión con el freno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue devuelta al Congreso por el Ejecutivo para que se le asignen partidas presupuestarias. Sostuvo que este accionar simultáneo “afecta la paz social” y demuestra las prioridades de la gestión de La Libertad Avanza.

Finalmente, Aguiar profundizó su crítica al modelo de gobierno, afirmando que su objetivo “no es destruir el Estado”, sino construir “un Estado para los ricos”. En una fuerte acusación sobre el manejo de fondos públicos, el dirigente aseguró: “Ya se gastaron la (plata) del blanqueo, la del FMI, la de las cosechas y se la están fugando toda. Nos van a dejar sin nada”. La declaración concluyó con un llamado a la acción en contra de las políticas oficiales: “Los tenemos que frenar”. (Agencia OPI Santa Cruz)