Flota Amarilla y gremios acuerdan inicio de la temporada de pesca

(OPI Chubut) – La Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) acordaron garantizar la temporada de pesca y se suman así a los acuerdos suscriptos con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y la Asociación de Capitanes de Pesca.

Entre los convocados sólo resta la firma del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Los conductores navales firmaron el acuerdo con los mismos valores que rigen desde la temporada pasada y desde la cámara empresarial señalaron que “este gesto refuerza la responsabilidad sindical y la voluntad de preservar la paz social”.

“Con el compromiso asumido por STIA, SUPA, Capitanes y ahora Maquinistas, hemos dado un paso fundamental. Hoy contamos con el acompañamiento de casi la totalidad de los gremios del sector, lo que garantiza una temporada de pesca con previsibilidad y sin conflictos que la pongan en riesgo. Solo resta que el SOMU acompañe para poder consolidar este escenario de estabilidad”, destacó Gustavo González, presidente de CAFACH. (Agencia OPI Chubut)