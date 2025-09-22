Taxistas piden nuevas regulaciones en Río Grande

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Asociación Taxistas Unidos de Río Grande (ATURG) pidió al Concejo Deliberante que regule la actividad del transporte público de pasajeros ante la presencia de las plataformas digitales como Uber y solicitaron que se modernice la normativa para taxis y remises.

Los transportistas piden que haya un nuevo marco regulatorio que aborde a todos los prestadores de servicio de transporte urbano de personas, incluyendo a las plataformas digitales que, según ATURG, operan en condiciones desiguales.

ATURG señaló que las plataformas digitales de transporte están “desprovistas de regulación específica” y operan sin las mismas exigencias normativas, fiscales y técnicas que sí deben cumplir los taxistas.

La ATURG propuso una serie de requisitos mínimos y uniformes comunes a quienes presten un servicio remunerado y que cubra aspectos de salubridad, seguridad, habilitación vehicular, seguros obligatorios y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) semestral, entre otros puntos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)