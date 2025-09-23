Un hombre murió al caer de un acantilado

- Publicidad -

Un hombre de 49 años que estaba desaparecido y era buscado intensamente por familiares y la policía en Comodoro Rivadavia fue encontrado sin vida en un acantilado cercano al barrio Padre Corti.

El cuerpo sin vida fue encontrado este lunes a la tarde y según informó el jefe de la Unidad Regional de Policía, Lucas Cocha, la principal hipótesis es que “falleció tras caer desde una altura aproximada de 40 metros”.

La familia había realizado la denuncia ante la policía de Chubut y poco tiempo después fue encontrado el cuerpo sin vida.

Los efectivos dieron intervención al área Criminalística, Fiscalía y a la comisaría de Palazzo para avanzar con la investigación.

Aún no se pudo precisar la fecha en que ocurrió la muerte y se esperan los resultados de la autopsia. (Agencia OPI Chubut)