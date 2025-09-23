Valoran acuerdo de responsabilidad social con empresas petroleras

- Publicidad -

(OPI TdF) – La ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo reivindicó el acuerdo de Responsabilidad Social alcanzado con tres empresas petroleras que operan en Tierra del Fuego para que “aporten solidariamente a las políticas públicas de la provincia”.

Castillo destacó que se invertirán 4,5 millones de dólares en proyectos de salud, educación y seguridad tras un acuerdo con las empresas Total Austral S.A., Wintershall Dea Argentina S.A. y Pan American Sur S.A.

“Uno ve que las empresas crecen, y que tienen un eslabón productivo importante, pero que también aportan solidariamente a las políticas públicas” sostuvo Castillo y recordó que entre las obras se prevé la construcción de un nuevo Centro de Salud en Río Grande.

Además, el acuerdo contempla la compra de tres ambulancias de complejidad, una para cada ciudad, así como tres vehículos de transporte adaptados para personas con discapacidad.

En materia educativa se reforzarán programas de asistencia y la compra de equipamiento para los laboratorios que funcionan en la Secretaría de Hidrocarburos de Río Grande es utilizado por igual por los estudiantes del CENT 35 que cursan carreras afines al sector.

También habrá fondos destinados a los comedores comunitarios y merenderos de toda la provincia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)