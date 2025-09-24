Amenazó a policías y quiso chocar un patrullero

- Publicidad -

Un hombre fue arrestado en Caleta Olivia tras amenazar e insultar a efectivos de la policía de Santa Cruz e intentar chocar con su vehículo un patrullero.

El incidente ocurrió el domingo a la madrugada cuando un conductor intentó chocar a un patrullero con su vehículo con las luces apagadas, y tras ese intento comenzó a insultar y amenazar a los agentes de la fuerza de seguridad.

El problema se inició alrededor de las 4.20 horas por la presencia de un vehículo que circulaba a alta velocidad en la zona de la Circunvalación y calle Camilo Asad.

- Publicidad -

Al llegar al lugar, los policías encontraron un auto sobre un montículo de tierra y el conductor apagó las luces, y al acercarse el patrullero al vehículo, intentó embestirlo.

El conductor huyó del lugar hacia el barrio Gobernador Gregores, un sector residencial de la ciudad, “desplazándose de manera temeraria e imprudente, y generando peligro tanto para los vehículos que circulaban en ese momento como para los peatones” señaló la Policía.

Tras rehusar una persecución, minutos después el automóvil fue ubicado en Avenida del Trabajo, detenido frente a una distribuidora local y nuevamente “el conductor mostró una actitud desafiante y violenta, haciendo uso de insultos hacia los oficiales e incluso intentando agredir físicamente a los uniformados con quienes había tenido el enfrentamiento inicial”.

El hombre fue “inmediatamente aprehendido por personal policial. Tras ser detenido, fue sometido a un examen médico para certificar su estado de salud física y mental” y quedó a disposición de la justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)