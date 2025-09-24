Kristalina Georgieva aseguró que Argentina va en la dirección correcta

- Publicidad -

Tras un encuentro clave en Nueva York, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, expresó un contundente respaldo al rumbo económico del gobierno del presidente Javier Milei, asegurando que la Argentina “está yendo en la dirección correcta”. La reunión, calificada como “excelente” por la titular del organismo, se produce en un contexto de significativo apoyo por parte de Estados Unidos, que a través del secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la negociación de un swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central.

Georgieva destacó ante la prensa que lo que está haciendo el país “es muy significativo”, y puntualizó que “la disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales son muy importantes”. En el encuentro participaron figuras centrales del gabinete nacional como el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Gerardo Werthein, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, además del viceministro de Economía, José Luis Daza, y el representante argentino ante el FMI, Leonardo Madcur. La economista búlgara, quien estuvo acompañada por la vocera del organismo, Julie Kozack, manifestó su deseo de “lo mejor” para el país y detalló las metas a seguir, indicando que “las cosas que van para abajo tienen que mantener ese camino”, en referencia a la pobreza y la inflación, mientras que “las que suben tienen que continuar así”, aludiendo a la actividad económica, que actualmente registra una caída.

El respaldo se formalizó también a través de las redes sociales, donde Georgieva calificó la reunión con el mandatario argentino como “muy constructiva”. En su publicación, reafirmó el apoyo del organismo a la implementación de políticas destinadas a “salvaguardar la estabilidad, reducir la inflación, reconstruir las reservas e impulsar las perspectivas de crecimiento”. Este aval del FMI se ve reforzado por la acción concreta del Tesoro estadounidense, cuyo funcionario señaló que trabajan “en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva” y no descartó la compra de bonos de la deuda argentina si la situación lo exigiera. (Agencia OPI Santa Cruz)