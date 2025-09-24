Vidal dijo que el juez Bersanelli “debería estar preso” por frenar las designaciones en el Tribunal Superior

- Publicidad -

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal señaló que el juez de Primera Instancia de Río Gallegos, Marcelo Bersanelli “debería estar preso” por haber frenado con una medida cautelar las ternas para designar a los futuros cuatro integrantes del Tribunal Superior de Justicia que giró el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

Bersanelli falló a favor de una presentación del gremio de Judiciales de Santa Cruz y busca limitar así el mecanismo de ampliación de los integrantes del máximo tribunal de justicia de 5 a 9 miembros.

Durante una recorrida por el puerto Caleta Paula donde se anunció la obra de ampliación del astillero, Vidal cuestionó duramente a sectores de la Justicia provincial.

Al señalar a Bersanelli dijo que está “ligado a Cristina Kirchner” y desconoció lo dispuesto por los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

“No vamos a acatar algo ilegal. Este juez debería estar preso” indicó al tiempo que defendió la postulación de las ternas enviadas a la Legislatura. (Agencia OPI Santa Cruz)