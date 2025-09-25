Asesinan a un joven a puñaladas en Río Grande

- Publicidad -

(OPI TdF) – Un joven de 25 años fue asesinado a puñaladas este miércoles en Río Grande y por el crimen hay dos detenidos, informó la policía de Tierra del Fuego.

El asesinato se produjo en el sector de chacras de la Margen Sur donde se encontró el cuerpo sin vida de Julián Rodríguez de 25 años, quien falleció producto del ataque con un cuchillo.

La policía concurrió a una vivienda ubicada en el pasaje sin nombre 44 casa 62 a metros de la calle Los Lupinos.

La fuerza de seguridad informó que se detuvo a Augusto Pastori de 31 años quien tenía un corte en una mano y también a un joven de 16 años, quien fue detenido durante la jornada en una vivienda del pasaje Arroyo La Misión al 3400.Ambas personas quedaron a disposición de la justicia provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)