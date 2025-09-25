Buscan que funcionarios realicen exámenes toxicológicos periódicos

- Publicidad -

Mediante un proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Godoy (Bloque Unión por la Patria) pide que los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo periódicamente afronten exámenes toxicológicos para detectar consumo de estupefacientes, alcohol y medicamentos opiáceos, entre otros.

Así se desprende del texto de la iniciativa N° 517 que prevé “la obligatoriedad de realización de exámenes toxicológicos y de sustancias psicoactivas de carácter aleatorio y periódicos a funcionarios públicos de los poderes del Estado Ejecutivo y Legislativo, con el fin de garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función”.

Godoy pide que la medida alcance a todas autoridades electas “gobernador/a, vice, legisladores/as, intendentes, concejales” y “funcionarios de designación política que integren gabinetes, secretarías y dirección superior”.

El proyecto es acompañado por las diputadas Karina Nieto y Elba Ponce.

Según detalla la propuesta pide pruebas en “matrices biológicas” y establece que se identifiquen consumo de “alcohol, cocaína y sus derivados, marihuana, opiáceos, anfetaminas y drogas sintéticas”. (Agencia OPI Santa Cruz)