Otra vez la amenaza del Proyecto de Emergencia convulsiona al gobierno y sindicatos. A esto se suma a un despliegue inusual de la policías en la ciudad

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La Ministra Belén Elmiger dijo que el proyecto de Emergencia no iba a ingresar a la cámara mañana jueves, sin embargo, el despliegue de seguridad alrededor de la Legislatura (inclusive con efectivos del interior) y en varios puntos céntricos de la ciudad, donde los móviles cortan calles y hay desplegados retenes, bajo la atenta mirada de los sindicatos que van a movilizarse en contra de la aprobación del mismo, hace dudar de lo que la funcionaria manifestó.

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El motivo de tal despliegue, estaría vinculado (de acuerdo al gobierno provincial) por la presencia de los CEOs de las petroleras que asisten hoy a una reunión con el gobernador y en este sentido tampoco los gremios entienden cuál es el motivo de la desproporcionalidad en la seguridad provincial, teniendo en cuenta que nadie va a molestar a quienes (supuestamente) vienen a delinear políticas de inversión que redunde en beneficio de Santa Cruz.

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Sobre el proyecto de Emergencia que está en discusión nos indicaron “Si ingresa hoy, antes de las cinco, puede tomar estado parlamentario y después, obviamente, ir a comisiones, pero no tienen los 2/3 para aprobarlo sobre Tablas mañana y si va a Comisiones, aunque tienen mayoría, hay gente de la propia tropa que se les va a dar vuelta porque no quieren pagar el costo político”, advirtió una fuente desde adentro de la Cámara de Diputados.

Fuentes del gobierno, por otra parte, además de considerar que no tiene mucho sentido insistir por el conflicto social que se genera, indican que a pesar de los dichos de Elmiger, el gobierno está muy abocado a reunirse con quienes quieren entrar en la Mesa del Salario de la policía, aunque el Ministro Pródromos lo niegue y esto es parte de la tarea de “convencimiento” que está desplegando el Ejecutivo para cooptar sectores que disminuyan la resistencia a la aprobación de la Ley.

La Policía de Santa Cruz, despliega un fuerte operativo en inmediaciones de la Casa de Gobierno – Foto: OPI Santa Cruz

“Hoy no hay manos para probar eso – remarcó la fuente de la Cámara, refiriéndose a la Ley de Emergencia – de una forma u otra no hay mayoría. Los diputados del gobierno tendrían que asegurar los 12 votos, el de Pedro Muñoz (CC-ARI), muy dificil, o eventualmente un desempate del Presidente de la Cámara Fabián Leguizamón, de quien se dice que no quiere estar dentro de la onda expansiva del conflicto, por su futuro político ¿Se vendrá un voto “no positivo”?”.

En tanto, la movida sindical, especialmente del Frente Gremial, sigue adelante con reuniones con diputados y la clara intención de entorpecer el tratamiento de la Ley que como dijimos en informes anteriores, es un tema nuclear para el Ejecutivo que tiene la decisión de generar las condiciones para que sea tratado y aprobado en la Legislatura, donde hay una fuerte resistencia de su propia gente para que se lleve a cabo. (Agencia OPI Santa Cruz)