El argentino Rafael Grossi confirmó que será candidato a secretario general de la ONU

El diplomático argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), confirmó hoy su intención de postularse para el cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El anuncio fue realizado en Moscú, en el marco del foro internacional la Semana Atómica Mundial, y fue recogido por medios de comunicación de Rusia.

Ante la consulta de periodistas, Grossi respondió afirmativamente sobre sus aspiraciones, según citó el sitio Sputnik News. “Sí, tengo la intención de hacerlo”, expresó el funcionario que dirige el OIEA desde diciembre de 2019. De concretarse su carrera por el máximo puesto diplomático, buscará suceder en 2026 al portugués António Guterres, quien ocupa el puesto de secretario general de la ONU desde enero del año 2017.

En los últimos días, y de acuerdo a especulaciones publicadas por el sitio La Política Online, la candidatura del diplomático argentino podría contar con el respaldo del Vaticano, un apoyo que sería clave en sus aspiraciones para liderar el organismo multilateral. (Agencia OPI Santa Cruz)