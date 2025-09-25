El dólar oficial volvió a bajar y cerró en 1355 pesos

- Publicidad -

En una jornada que consolidó la tendencia bajista de la semana, el dólar oficial cerró hoy en $1.355 para la venta en la cotización del Banco Nación, lo que representa una baja de cinco pesos respecto al cierre de ayer. El mercado cambiario reacciona a los anuncios económicos del Gobierno, como la eliminación de retenciones, y al respaldo manifestado por Estados Unidos y el Banco Mundial.

Mientras la divisa oficial mostraba este descenso, el dólar blue se mantuvo estable durante toda la jornada, cotizando en la tarde a $1.405 para la venta. El retroceso del tipo de cambio oficial se produce en un contexto de medidas sectoriales, ya que si bien ayer se completó el cupo de 7.000 millones de dólares para el beneficio a las exportaciones de granos, el Gobierno anunció hoy que las ventas de carnes avícolas y bovinas continuarán con retenciones cero hasta el 31 de octubre.

En el resto de las entidades bancarias, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.355 y los $1.360 para la venta, con picos de hasta $1.370. Por su parte, los tipos de cambio financieros operaron con leves alzas: el dólar MEP subía un 0,3% hasta los $1.373,84, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) registraba un incremento del 0,5%, alcanzando los $1.398,36.



El dólar mayorista, en tanto, no presentó movimientos y se mantuvo en $1.337. Finalmente, el último dato disponible sobre las reservas del Banco Central (BCRA), correspondiente al miércoles, indicaba que se ubicaban en 39.032 millones de dólares. (Agencia OPI Santa Cruz)